СМИ: Один из раненых на Лубянке мог пострадать от действий силовиков

Газета "Коммерсант" восстановила хронологию стрельбы на Лубянке, в результате которой от рук 39-летнего жителя Подмосковья Евгения Манюрова погибли два сотрудника ФСБ. Сначала стрелок пытался проникнуть в приемную ФСБ на Кузнецком мосту, а затем направился в сторону штаб-квартиры спецслужбы на Лубянке, 2.

Для этого ему требовалось пересечь забитую машинами площадь, на разных сторонах которой дежурили двое сотрудников ДПС, числящихся в спецкомендатуре ФСБ. Одного из них Манюров застрелил сразу, а его коллегу напротив тяжело ранил. После этого он укрылся за колоннами напротив здания ФСБ и начал стрелять по прятавшимся за машинами силовикам, ранив сотрудника, который позже скончался в больнице.

Еще пять человек, включая гражданское лицо, получили ранения. Примерно через полчаса стрелок был убит снайпером. "Медуза", сопоставив видео очевидцев, их аудиодорожки и звуки выстрелов на них, пришла к выводу, что один из пострадавших мог быть ранен самими силовиками уже после ликвидации Манюрова.

Так, уже после нейтрализации стрелка звуки стрельбы продолжались. В день инцидента ФСБ сообщила об убийстве нападавшего около 19:08, а последние выстрелы, по свидетельству корреспондента "Медузы", прозвучали около 19:15. О том, что действия силовиков не были согласованы, а некоторые раненые появились уже после гибели Манюрова, заявил также источник издания, "осведомленный о ходе событий со слов высокопоставленного сотрудника ФСБ".

Он назвал "межведомственным бардаком" то, что происходило после ликвидации стрелка, "потому что никто не знал, кто они, сколько их, где они". "Стрельба была отовсюду и продолжалась, даже когда его уже застрелили. Наряд полиции находился в ста метрах — они выскочили снизу, с Лубянки, и тоже начали стрелять. Понимания и согласования действий, понятно, не было никакого", — сказал собеседник издания.

Источник "Открытых медиа", "участвовавший в перестрелке", рассказал, что около 18:50 к Фуркасовскому переулку, где в это время шел бой напротив четвертого подъезда ФСБ, со стороны Мясницкой улицы выдвинулся отряд спецназа. Бойцов проинструктировали, что как минимум один нападавший уже убит, еще один одет во все черное и продолжает оказывать сопротивление.

Сотрудник полиции, координировавший работу полицейских в оцеплении, рассказал порталу, что спецслужбы надеялись захватить хотя бы одного нападавшего живым. По рации передавалась команда стрелять на поражение, но по возможности по ногам. По словам собеседника, знакомого с деталями спецоперации, "была абсолютная неразбериха": как минимум до 19 часов сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии по всем служебным каналам связи передавали информацию, что в нападении могут участвовать три человека.

У стрелка при себе были паспорт, оружие и документы на него: карабин "Сайга-9" пистолетного калибра с полным магазином, травматический пистолет "Оса" и нож. Дома у него обнаружили еще три карабина и помповое ружье. Следственный комитет установил, что три месяца назад Манюров записался в Московский городской стрелково-спортивный клуб ДОСААФ на Поклонной горе и приходил в тир со своей "Сайгой".

Он участвовал в соревнованиях по практической стрельбе и показывал далеко не лучшие результаты. На последнем турнире 27-28 ноября Манюров занял третье место в категории РСС (карабин пистолетного типа), причем его отставание от победителя и обладателя второго места составило 335 и 308 секунд соответственно. В общем зачете во всех трех категориях среди 23 участников Манюров также показал худший результат.

В декабре 2014 года он зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в родном Подольске. Основным видом деятельности были заявлены услуги в области права, но уже в апреле 2015 года он ликвидировал ИП. В последнее время Манюров работал охранником в различных ЧОПах и несколько месяцев назад был уволен. После этого он и записался в тир на Поклонной улице. По словам матери стрелка, он "ненавидел кагэбэшников".

Дома у Манюрова нашли множество книг на тему монархизма, он посещал и соответствующие сайты. Как пишет "Московский комсомолец", при обыске у него также нашли оранжево-черный флаг и значки Национально-освободительного движения (НОД), известного одиозными "патриотическими" акциями и активной поддержкой президента РФ Владимира Путина.

В апреле 2016 года увешанные георгиевскими ленточками хулиганы атаковали участников и зрителей школьного конкурса "Человек в истории. Россия — ХХ век", организованного правозащитным обществом "Мемориал". Писательницу Людмилу Улицкую, заседавшую в жюри, они облили зеленкой, а учительниц обзывали "подстилками".

Перед пресс-конференцией Путина 19 декабря (перестрелка на Лубянке произошла тем же вечером) активисты НОД стояли с пикетами на улице, ведущей к Международному торговому центру, где проходило мероприятие, призывая наделить президента новыми расширенными полномочиями и собирая подписи для изменения Конституции.

Манюрову назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза. При посмертной экспертизе собираются сведения о поведении человека со слов соседей, родственников, знакомых. По тому, как окружающие описывают его, психиатры делают вывод, было психическое расстройство или нет, и если было, то какое, объяснила руководитель отдела НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Татьяна Клименко. По ее мнению, "основания подозревать наличие расстройств, конечно, есть".