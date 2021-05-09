СМИ: переговоры о поставке российской вакцины "Спутник V" в Германию зашли в тупик

Переговоры между Германией и РФ по приобретению российской вакцины "Спутник V" зашли в тупик. С таким утверждением выступила газета Bild со ссылкой на источники в рабочей группе, созданной в Минздраве ФРГ с целью проведения переговоров с производителями вакцин от коронавируса. Газета назвала сделку по закупке вакцины "в сущности мертвой".

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По данным источников, Россия не сможет поставить вакцину в июне-июле из-за нехватки сырья, а после этого срока надобность в ней отпадет из-за расширения поставок других вакцин. "Еще одно препятствие: если бы русские вообще могли доставить вакцину Sputnik V в Германию летом, это должно было бы произойти за счет запланированных поставок в Индию. Их нужно было бы сократить", — пишет издание. Источники издания считают, что это невозможно, "учитывая ситуацию в Индии".

Также источники газеты утверждают, что получение "Спутником V" одобрения со стороны Европейского агентства лекарственных средств (EMA) находится под вопросом из-за повышенных требований регулятора.

Официальных заявлений на этот счет с немецкой стороны не было.

26 апреля канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что если вакцина "Спутник V" в ближайшее время получит допуск в ЕС, то стране необходимо будет ее закупить. Несколькими днями ранее премьер-министр Саксонии Михаэль Кретчмер сообщил, что Германия хочет купить 30 млн доз российской вакцины.

О возможности такой закупки сообщили и премьер-министры Баварии, Мекленбурга — Передней Померании. О начале процедуры последовательной экспертизы "Спутника V" ЕМА сообщило 4 марта.

22 марта еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что медицинский регулятор Евросоюза одобрил четыре вакцины от коронавируса, поэтому Европе не понадобится российская вакцина "Спутник V". По его словам, в Евросоюзе в приоритете вакцины, которые производятся на его территории, и сейчас необходимо добиться их массового производства и применения. Бретон уточнил, что каждый месяц в Европе производится до 150 миллионов доз вакцин от COVID-19. Он рассчитывает, что к июлю этот показатель может быть увеличен до 300-350 миллионов доз: к этому времени страна предположительно сможет достичь коллективного иммунитета к вирусу.

Россияне же, по мнению еврокомиссара, "с трудом получают вакцины". Он также заявил, что Европа при необходимости может предоставить России мощности одного или двух заводов, чтобы помочь с производством препарата. "Касаемо "Спутника V": у россиян проблемы с производством, и если им будет нужна помощь, поговорим об этом во втором полугодии. Но сейчас приоритет отдан европейцам", — подчеркнул Бретон.

РФПИ не исключил поставки "Спутника V" в Германию уже в июне

Переговоры с Германией о закупке вакцины "Спутник V" продолжаются, заявили в воскресенье в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). Как говорится в комментарии, "вакцина "Спутник V" может быть поставлена в Германию уже в июне этого года и не в ущерб поставкам в другие страны".

Представитель РФПИ отметил, что информация в Bild не соответствует действительности и является "примером дезинформационной кампании, имеющей целью не допустить российскую и аналогичные вакцины на европейский и другие рынки".

"За последнее время газета Bild опубликовала более 15 подобных статей, атакующих вакцину "Спутник V", с некорректными фактами, основанными на информации от анонимных источников", — сказали в фонде.