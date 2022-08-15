СМИ: Первый корабль с украинской пшеницей прибыл в Стамбул

Первый сухогруз с украинской пшеницей прибыл в воскресенье, 14 августа, в Стамбул по "зерновому коридору", согласованному Украиной с Россией и Турцией. Об этом сообщил турецкий телеканал TRT World со ссылкой на Совместный координационный центр (СКЦ). Официальных данных о его прибытии пока нет.

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Сухогруз Sormovsky под флагом Белиза вышел из украинского порта Черноморск 12 августа. Он везет более трех тысяч тонн пшеницы. Агентство Reuters сообщило, что судно ожидает инспекции в стамбульском порту.

Первый сухогруз с украинской кукурузой прибыл в Стамбул 6 августа — судно Navi Star под флагом Панамы направилось в Ирландию с 33 тыс. тонн кукурузы. Всего из портов Украины на сегодняшний день, по данным СКЦ, в рамках "зернового коридора" вышло уже 18 грузовых кораблей, которые вывезли более 438 тыс. тонн сельхозпродукции.

"Зерновое соглашение" между Украиной и Россией

Соглашение о прекращении блокады украинских портов для вывоза зерна РФ и Украина подписали в Стамбуле 22 июля, при посредничестве ООН и Турции. Соглашение предусматривает создание создание безопасных коридоров в Черном море от побережья Украины до Босфора. По ним планируется вывезти 20-25 млн тонн зерна, которые оказались заблокированы в Украине из-за российской агрессии.

Экспорт предусмотрен из трех украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного. За безопасностью прохода грузовых кораблей следит СКЦ в Стамбуле, в котором под руководством ООН работают представители России, Украины и Турции.

На следующий день после подписания соглашения о "зерновом коридоре", ВС РФ нанесли по порту Одессы ракетный удар. Однако в Украине заявили, что это не остановит подготовку к экспорту зерна.