СМИ пишут о снятии Суровикина с должности командующего ВКС. Что известно

Президент России Владимир Путин снял генерала Сергея Суровикина с должности командующего Воздушно-космическими силами, сообщил экс-главред "Эха Москвы". Вслед за ним об этом сообщили источники других российских СМИ, а также Z-каналы. Официального подтверждения отставки генерала, пропавшего из публичного поля после мятежа Пригожина, по-прежнему нет.

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Днем во вторник бывший главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов (в реестре "иноагентов") написал в своем телеграм-канале, что Суровикин снят с должности, которую занимал с 2017 года, но остается в распоряжении Минобороны России, то есть не уволен из армии.

Телеведущая Ксения Собчак также сообщила, что, по ее данным, Суровикина сняли с должности закрытым указом от 18 августа. РБК со ссылкой на собственные источники пишет, что Суровикин снят с должности "в связи с переходом на другую работу", а сейчас пребывает "в краткосрочном отпуске".

Среди указов президента, которые в это время были опубликованы на официальном портале правовой информации, действительно один пропущен — 17 августа был опубликовал указ № 622 "О порядке разработки и корректировки прогноза научно-технологического развития Российской Федерации", а 18 августа — № 624 "О присвоении 14 истребительному авиационному полку почетного наименования".

О снятии Суровикина с должности пишут и Z-каналы, в том числе близкий к Генштабу "Рыбарь". Его авторы отмечают, что отстранение генерала "уже как пару дней далеко не новость для осведомленных лиц".

Канал также утверждает, что Суровикина сначала содержали в СИЗО "Лефортово" на допросах, а затем — "на более комфортных условиях", при которых он мог общаться по телефону с супругой.

Суровикин не появлялся на публике с 24 июня, когда основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предпринял попытку военного мятежа. Тогда генерал записал видеообращение к бойцам ЧВК, в котором, сидя с оружием в руках, призвал их вернуться в места дислокации.

После исчезновения Суровикина из публичного поля в Z-каналах, а затем и в СМИ начала появляться информация о том, что генерал мог быть арестован.

Газета The Wall Street Journal писала, что вместе с Суровикиным для допроса задержали 13 старших офицеров. Один из источников издания утверждал, что Суровикин знал о планах Пригожина, но в мятеже не участвовал.

Financial Times называла Суровикина связующим звеном между Пригожиным и Минобороны, который тесно сотрудничал с военным контингентом "Вагнера", воевавшим в Украине. Что касается самого Пригожина, то он, яростно критикуя армию, к Суровикину относился хорошо.

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Представитель Кремля Дмитрий Песков пропажу генерала комментировать отказывался, ссылаясь на Минобороны, а в военном ведомстве на эту тему никаких заявлений не делали.

В конце июня в ОНК Москвы заявляли, что генерала нет ни в "Лефортово", ни в других СИЗО города, а в середине июля председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов говорил, что генерал "пока недоступен", потому что "отдыхает".

Суровикин возглавил командование Воздушно-космическими силами РФ осенью 2017 года. С октября 2022 по январь 2023 года он был командующим Объединенной группировкой российских войск в Украине, а затем стал заместителем командующего.