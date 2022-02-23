СМИ: под санкции ЕС попали Сергей Шойгу, Мария Захарова и Владимир Соловьев

В санкционный список Евросоюзу, о котором накануне объявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, попали официальный представитель МИД России Мария Захарова, главный редактор RT Маргарита Симоньян и телеведущий Владимир Соловьев, сообщает "Дождь" со ссылкой на "Радио Свобода", которое, в свою очередь, ссылается на источники в Еврокомиссии.

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Кроме того, под санкции попадут глава администрации президента Антон Вайно и министр обороны Сергей Шойгу. Фигурантам черного списка запретят въезд в страны ЕС, их активы в Европе (если они имеются) будут заморожены.

Официально санкционный список Евросоюз опубликует 23 февраля.

Накануне Боррель рассказал, что из-за признания Россией независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР Евросоюз согласовал санкции против 27 россиян и компаний, а также 351 депутата Госдумы, одобрившего договоры с республиками Донбасса.

Кроме того, в черный список будут включены банки и организации, финансирующие российские операции в Донбассе. Имена людей и компаний, попавших под санкции ЕС, пока не назывались, однако Боррель заявил, что президента России Владимира Путина в санкционном списке нет.

Евросоюз также решил ограничить доступ России к финансовому рынку и рынку капитала ЕС. Что именно это подразумевает, Боррель не рассказал.

21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Он подписал с ними договоры о дружбе, предусматривающие в том числе военную помощь. Госдума и Совет Федерации эти документы одобрили.

Кроме того, Совет Федерации одобрил запрос Путина на использование российских вооруженных сил за рубежом.

Западные страны посчитали действия России вторжением в Украину. Помимо ЕС, о санкциях объявили Великобритания и США.