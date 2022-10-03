СМИ: Полиция потребовала возбудить против Собчак уголовное дело

Полиция направила в Следственный комитет материалы для возбуждения уголовного дела против Ксении Собчак по статье 207.3 УК, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Как пишет портал "Настоящее время", в ведомстве считают, что в действиях Собчак есть признаки "распространения фейков о госвласти". Максимальное наказание по этой статье — до 15 лет лишения свободы.

Поводом для проверки стало интервью режиссера-документалиста Виталия Манского, вышедшее в ютуб-канале Ксении Собчак. В нем Манский оценил масштабы коррупции при подготовке Московского международного кинофестиваля не менее чем в 85% от бюджета и затронул другие фестивали, деньги на проведение которых выделяет министерство культуры.

В сентябре полиция по заявлению президента ММКФ Никиты Михалкова возбудила уголовное дело о клевете на самого Манского и объявила его в федеральный розыск, Собчак тогда допросили как свидетельницу.

"На допросе Ксения Собчак, отвечая на вопросы органа дознания о том, кто разместил и создал ложную информацию, сказала, что готова сама за все ответить, так как никаких администраторов ресурса, где вышел фейк, редакторов или режиссеров у этого материала нет. В этой связи дознаватели усмотрели в действиях журналистки состав преступления, предусмотренного статьей 207.3 УК ("Публичное распространение заведомо ложной информации об исполнении государственными органами своих полномочий"). Представление о возбуждении уголовного дела в отношении Собчак уже направлено (по подследственности) в ГСУ СК по Москве", — сказал ТАСС источник.

Следственный комитет должен в течение месяца принять решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.