СМИ: После случая в Алуксне за противниками вакцинации от Covid-19 следят спецслужбы

Государственная полиция и Служба госбезопасности (VDD) стали пристальнее следить за активностью противников вакцинации от Covid-19, которые распространяют фейковые сообщения о распространении вируса и другую связанную с ним дезинформаци, сообщает портал Rus.lsm.lv со ссылкой на Latvijas Radio.

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Жители Алуксне недавно обнаружили в своих подъездах листовки с призывами не делать прививки. На одной из них было изображение виселицы с повешенными и подписью "Они хотели всех вакцинировать" на русском языке. Пояснение на этой же листовке гласило, что итогом такого желания экспериментировать над людьми была казнь нацистских врачей по приговору Нюрнбергского трибунала 20 августа 1947 года.

Главный редактор газеты Alūksnes un Malienas Ziņas Лига Виксна рассказала в эфире Латвийского радио, что такие листовки появились в разных частях города.

Сообщается, что случаями в Алуксне заинтересовалась Государственная полиция, которая начала ведомственную проверку. За активностью противников вакцинации стала пристальнее следить и VDD — по данным источника, спецслужба идентифицировала призыв нескольких отрицателей Covid-19 и вакцинации к противоправным действиям, в том числе к насилию.

"Мы призываем население не поддаваться на провокации и не участвовать в противозаконной активности. А также, учитывая волну распространения фейковых новостей, связанных с Covid-19, в информационном пространстве, напоминаем о необходимости критически оценивать опубликованную в соцсетях информацию, прежде чем распространять ее дальше, и выбирать достоверные источники информации", — говорится в сообщении VDD.

В спецслужбе также отметили, что в воздействии на умы латвийцев прослеживается также влияние информационного пространства соседних государств. Поэтому принимаются меры, чтобы идентифицировать и предотвратить возможные угрозы госбезопасности.