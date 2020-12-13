СМИ: правительство Литвы решает вопрос введения комендантского часа
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С целью обуздания ситуации, связанной с распространением коронавируса в Литве, правительство обсудит введение комендантского часа, сообщает портал lrytas.lt.

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Если информация, о которой пишут СМИ, подтвердится, то жители Литвы должны будут находится дома с 21 до 6 ч. по рабочим дням и с 13 ч. до 6 ч. по выходным и в праздники.

В статье сказано, что за перемещением людей будет следить не только полиция, но и военные. Надо отметить, что комендантский час может быть введен только в том случае, если введут режим чрезвычайного положения.

По закону о режиме ЧП, его вводит парламент. Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис в пятницу сказал, что введение режима ЧП — самый плохой сценарий, к которому все идет.

"Я не могу ответить на этот вопрос. Только хочу сказать, что если разделить все на 4 разных сценария, то это был бы самый плохой. Мы находимся на грани", — сказал министр.

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