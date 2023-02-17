СМИ: приговоренный к 25 годам "приморский партизан" Александр Ковтун погиб в Украине

Александр Ковтун, один из фигурантов дела "приморских партизан", приговоренный к 25 годам лишения свободы, погиб в ходе боевых действий в Украине. Об этом сообщает телеграм-канал ОПС-медиа (Объединенный правовой союз).

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Как утверждается, Ковтун погиб 29 января "в районе проведения СВО".

"Предварительно, он, будучи в исправительной колонии, подписал контракт с ЧВК Вагнера", — говорится в телеграм-канале ОПС-медиа. О гибели "приморского партизана" также сообщает ГТРК "Владивосток".

Власти региона и ЧВК "Вагнер" эту информацию пока не подтверждают и не комментируют. В пресс-службе ГУФСИН по Приморью газете "Коммерсант" заявили, что у них "нет таких данных".

Александр Ковтун, которого следствие считало "главарем банды", в мае 2018 года был приговорен к 25 годам колонии строгого режима. Суд присяжных признал его и других фигурантов дела виновными в убийстве четырех жителей поселка Кировский на конопляном поле в 2009 году.

До этого, в июле 2016 года, Приморский краевой суд на основании вердикта присяжных вынес Ковтуну и другим обвиняемым оправдательный приговор при рассмотрении эпизода убийства четырех человек в лесу. Присяжные тогда пришли к заключению, что факт убийства четырех местных жителей, в котором обвинялись "приморские партизаны", не доказан.

Борцы с коррупцией или жестокие бандиты?

Дело "приморских партизан" вызвало большой общественный резонанс летом 2010 года. Группа "партизан", по версии следствия, действовала в 2009-2010 годах. Молодые люди нападали на сотрудников правоохранительных органов, объясняя это борьбой против беззакония и коррупции в милиции.

"Приморские партизаны" пользовались определенной поддержкой жителей региона. Когда правоохранительные органы занялись поиском и задержанием членов группы, по всему Владивостоку можно было видеть надписи на стенах и заборах "Слава партизанам!" и "Партизаны, ваша смелость не будет забыта!"

По версии следствия, члены группировки "приморских партизан" нападали на полицейских и жителей в Приморье, а затем скрывались в лесах.

В операции по задержанию "приморских партизан" участвовали около тысячи сотрудников правоохранительных органов. В итоге были задержаны шесть человек — братья Александр и Вадим Ковтуны, Роман Савченко, Максим Кириллов, Владимир Илютиков и Алексей Никитин.

Двое предполагаемых членов "приморских партизан" — Александр Сладких и Андрей Сухорада — погибли в июне 2010 года при попытке их задержания, во время штурма полицейскими квартиры в Уссурийске. По официальной версии, Сладких и Сухорада покончили с собой, однако родственники погибших считают, что их застрелили в ходе штурма.

Задержанным были предъявлены обвинения по статьям об убийстве, бандитизме, краже и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и других преступлениях — всего по 11 статьям УК РФ.

Ключевым эпизодом обвинения было убийство четырех наркоторговцев на конопляном поле. Фактически только этот эпизод не был связан с нападением на сотрудников полиции. Следствие называло это убийство одним из первых престулений "группировки". Сторона обвинения, указывая на этот эпизод, подчеркивала, что "приморские партизаны" — не борцы с коррупцией в правоохранительной системе, а жестокие бандиты, убивавшие ради наживы.

"Они совершают преступления не за идею, а просто для того, чтобы навлечь ужас на общество и почувствовать себя хозяевами жизней людей и при этом не упустить свой корыстный интерес", — говорила представитель приморского управления СКР Аврора Римская.

Родственники "партизан" считали, что уголовное дело об убийстве четырех человек было для правоохранительных органов так называемым "висяком" — нераскрытым делом с неясными перспективами раскрытия.