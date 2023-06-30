СМИ: Пригожин распустил медиа-холдинг и "фабрику троллей"

Основатель группировки "Вагнер" Евгений Пригожин объявил о закрытии медиахолдинга "Патриот". Об этом сообщает издание "Медуза" со ссылкой на одного из бывших руководителей "Патриота".

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Как уточняет издание, с закрытием холдинга прекратят работу ряд входящих в него изданий, а также так называемую "фабрику троллей" — широкую сеть автоматизированных поддельных интернет-аккаунтов.

Сообщается, что все сотрудники ликвидируемого медиа-холдинга "Патриот" находятся в стадии увольнения.

Ранее 23 июня в России начался вооруженный мятеж ЧВК "Вагнер". Он продлился около суток. За это время наемники захватили Ростов-на-Дону, сбили несколько самолетов и вертолетов Минобороны России, а также почти дошли до Москвы.

Мятеж был остановлен после того, как Пригожин достиг договоренности с российскими властями, в рамках которой ЧВК "уйдет в Беларусь".

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено.