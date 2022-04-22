Телеграм-каналы и СМИ в пятницу сообщили, что против журналиста и медиаменеджера Ильи Красильщика возбудили уголовное дело о "фейках" про российских военных. Официально эта информация пока не подтверждена.

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Телеграм-каналы Baza и "Осторожно, новости" пишут, что поводом для уголовного дела якобы стал пост о событиях в Буче, который Красильщик опубликовал в своем "Инстаграме" 3 апреля.

Дело, по их информации, возбуждено по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ, наказание по которой предполагает до трех лет лишения свободы.

Интерфакс со ссылкой на "информированный источник" сообщает, что уголовное дело против Красильщика было возбуждено 20 апреля на основании материалов Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) московского управления МВД.

Красильщик заявил Би-би-си, что официально его не уведомляли о возбуждении уголовного дела, и он узнал об этом от журналистов.

"Я договорился с адвокатом, который будет представлять мои интересы, он начнет сейчас с этим разбираться, — сказал он. — Честно говоря, я ждал вечера пятницы и нового списка "иноагентов", а все оказалось еще интереснее. Но за последние два месяца я так много удивлялся российскому государству, что это меня не удивило совершенно".

Красильщик — бывший издатель "Медузы" (признана в России "иностранным агентом") и экс-гендиректор "Яндекс.Лавки". Также он занимал пост главного редактора "Афиши".

После российского вторжения в Украину Красильщик уехал из России. В своем "Инстаграме" он активно освещает войну в Украине, в том числе публикует рассказы украинцев о действиях российских военных.

"С Россией я свои планы не связывал и ранее, у нас происходил процесс расхождения с "Яндексом", который мы постепенно завершали, теперь я этот процесс ускорил, чтобы никого не подставлять", — рассказал журналист Би-би-си.

В то же время, отмечает Красильщик, ему не очень понятно, "зачем защищаться от дела о "фейках" по Буче, когда в стране введена военная цензура".

"Правила этой военной цензуры я, очевидно, нарушаю. Мне, скорее, надо быть в курсе того, что происходит, а доказывать что-то российскому государству я не вижу никакого смысла", — заключил журналист.

Дела о "фейках" про военных

Ранее в пятницу стало известно, что дело о распространении заведомо ложной информации о российских вооруженных силах возбудили против политика Владимира Кара-Мурзы. Сейчас он отбывает административный арест по делу о неповиновении полиции.

Статья о "фейках" о действиях российских военных (ст. 207.3 УК РФ) была введена в России в начале марта. Как сообщает правозащитник Павел Чиков, уголовные дела по этой статье возбудили уже против семи журналистов и четырех блогеров.

15 апреля по обвинению в распространении "фейков" о российской армии в СИЗО отправили главного редактора издания "Новый фокус" Михаила Афанасьева. Журналиста арестовали вскоре после того, как "Новый фокус" со ссылкой на собственные источники написал, что 11 бойцов ОМОНа из Хакасии якобы отказались воевать в Украине.

Еще одним фигурантом дела о "военных фейках" стал известный журналист Александр Невзоров. Поводом стали его публикации об обстреле роддома в Мариуполе. Невзоров находится за пределами России.