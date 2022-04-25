СМИ публикуют видео горящей нефтебазы в российском городе Брянск
Foto: Kadrs no video

В телеграм-каналах и СМИ публикуют видео, на которых, по их данным, показан пожар на нефтебазе в Брянске.

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Одно из видео взрыва, с которого начался пожар, опубликовал Mash. Также видео пожаров появляются в местных телеграм-каналах.

По данным МЧС России, пострадавших в результате пожара на нефтебазе "Транснефть Брянск - Дружба" нет. Руслан Левиев, основатель российской НПО Conflict Intelligence Team, написал в твиттере, что, судя по геопозициям, которые отмечают местные, в Брянске кроме наливного пункт "Транснефтепродукт" также горят объекты на территории военной части 55443-90 (2-й филиал 3783-й комплексной базы материально-технического обеспечения (служба горючего)).

Как сообщал "Интерфакс" со ссылкой на свой источник, пожар на нефтебазе в Фокинском районе Брянска локализован на площади 1,5 тыс кв.м.

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