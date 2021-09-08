СМИ рассказали о проверках сообщений пользователей со стороны WhatsApp

Принадлежащий компании Facebook мессенджер WhatsApp снимает сквозное шифрование для сообщений, на которые пожаловались другие пользователи, и в открытом виде отправляет их на проверку модераторам из компании-подрядчика Accenture. Об этом во вторник, 7 сентября, сообщило американское независимое онлайн-издание ProPublica.

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Журналисты издания ссылаются на свидетельства 29 модераторов. Все они настаивали на анонимности, ссылаясь на подписанное соглашение о неразглашении информации. Их задача - изучать личные сообщения, фотографии и видеозаписи с помощью специального программного обеспечения Facebook и систем искусственного интеллекта.

За смену сотрудник должен оценить не менее 600 сообщений и получает от $16,5 в час. Все модераторы трудоустроены в компании Accenture и находятся в офисах WhatsApp в США, Ирландии и Сингапуре. Общее время на обработку одного сообщения занимает до минуты. WhatsApp отказался сообщить, сколько сотрудников по контракту наняты для проверки контента, но собеседники ProPublica среди модераторов оценивают общее число в более чем тысячу человек.

WhatsApp признал факт проверки сообщений

Директор по коммуникациям WhatsApp Карл Вуг, комментируя эту информацию, признал, что подрядчики компании из Остина и других городов просматривают личные сообщения, чтобы выявить и заблокировать нарушителей. При этом компания отказалась называть свои действия "модерацией контента". Основатель Facebook Марк Цукерберг ранее неоднократно заявлял, что "даже WhatsApp не сможет прочитать ни слова".

Между тем один из ведущих мировых разработчиков решений для детектирования и предотвращения кибератак, выявления мошенничества и защиты интеллектуальной собственности в сети, лаборатория компьютерной криминалистики Group-IB не исключает, что компании Facebook действительно доступна переписка пользователей, сказал DW специалист лаборатории Игорь Михайлов. WhatsApp уже несколько лет как принадлежит Facebook. Тот, в свою очередь, собирает данные устройств пользователей, телефоны, содержание переписки и переговоров, фотографии, звонки, перемещения, пояснил эксперт.

Михайлов допустил, что эта новость повлечет за собой отток пользователей, особенно обеспокоенных безопасностью своих данных и защитой своего личного пространства. “Понятно, что нет на 100% надежного и безопасного сервиса, но в рейтинге у экспертов наиболее сильные позиции сейчас занимают мессенджеры Signal Private Messenger, Wickr Me, Threema”, - добавил Михайлов.