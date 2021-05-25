СМИ рассказали об оставшихся в Минске пассажирах рейса Ryanair

После экстренной посадки борта Ryanair в Минске, помимо задержанных экс-главреда Nexta и его девушки, остались еще три человека — двое белорусов и грек. Последний рассказал Bloomberg, что вынужденная посадка сыграла ему на руку

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В числе пассажиров, которые не стали продолжать полет после вынужденной посадки самолета Ryanair 23 мая в Минске, были двое белорусов и грек. Об этом сообщил белорусский гостелеканал "Беларусь 1" и подтвердил Bloomberg со ссылкой на осведомленного греческого чиновника.

Ранее о том, что из 126 пассажиров, севших на борт в Афинах, полет в Вильнюс после посадки в Минске продолжил только 121 человек, сообщила полиция Литвы. Двое пассажиров — бывший главный редактор белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега — были задержаны в Белоруссии.

Еще трое оставшихся в Минске пассажиров — это белорусы Александра Стабредова и Сергей Кулаков и грек Ясон Зисис, сообщил "Беларусь 1". Зисис подтвердил Bloomberg, что летел этим рейсом и после экстренной посадки попросил разрешения остаться в Минске. Он отметил, что произошедшее сыграло ему на руку: "Я в любом случае собирался лететь в Минск с вечерней пересадкой в Вильнюсе", — пояснил он.

Зисис живет в греческом городе Патры и занимается исследованиями в сфере продвинутой вычислительной инженерии, отмечает Bloomberg. В Минск он летел, чтобы встретиться с живущей там женой. Пока что Зисис хочет остаться в Белоруссии. "Это было мое изначальное намерение. В эпоху ковида мы все в любом случае работаем удаленно", — заявил он.

Расследование пока не указало на то, что Зисис был вовлечен в инцидент с посадкой самолета, сказал Bloomberg греческий чиновник. Глава Ryanair Майкл О’Лири после произошедшего с самолетом не исключал, что в Минске покинуть самолет могли также сотрудники КГБ Белоруссии.

"Похоже, власти намеревались снять с рейса журналиста и его попутчика… Мы полагаем, что в аэропорту также сошли с рейса некоторые агенты КГБ", — заявил он в эфире радио Newstalk.

Произошедшее с самолетом в Белоруссии глава Ryanair назвал "случаем спонсируемого государством угона судна".