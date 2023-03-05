СМИ: Самолет с подсанкционным лицом из РФ пролетел через воздушное пространство Латвии

Медицинский самолет с подсанкционным лицом из России пролетел через воздушное пространство Латвии и ряда других европейских стран, сообщает агентство LETA со ссылкой на зарубежные СМИ.

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О рейсе "Bombardier Challenger 604", принадлежащего немецкой компании "Augustus Business Aviation", стало известно из сайта "Flightradar24", где можно отслеживать рейсы.

Самолет, оснащенный реанимационным оборудованием, прибыл в московский аэропорт Внуково из Франкфурта, а затем вновь направился в Германию - в Нюрнберг, информирует агентство LETA со ссылкой на dialog.ua.

Также сообщается, что из Москвы в Германию вылетел человек из санкционных списков западных стран. Также упоминаются три варианта того, кто мог находиться в самолете — виолончелист Сергей Ролдугин, который считается доверенным лицом президента РФ Владимира. Путина и известен как "кошелек Путина", солист группы "Любэ" Николай Расторгуев или лидера Чечни Рамзан Кадыров.

Официальной информации о том, кто именно находился в этом самолете пока нет. Кстати, именно на этом самолете в 2019 году оппозиционер Алексей Навальный был доставлен из России в Германию,

"И что-то мне подсказывает, что он [самолет] наверняка вылетел, чтобы спасти не простого москвича. Произошло что-то экстраординарное, если даже Латвия открыла свое воздушное пространство для этого рейса", — пишет российский политолог Андрей Окунь на своем канале в мессенджере "Телеграм".