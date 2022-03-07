СМИ: самолет Януковича прилетел в Минск
Foto: AFP/Scanpix

Частный самолет Dassault Falcon 900С с бортовым номером RA-09617, которым во время своего президентства в Украине пользовался Виктор Янукович, приземлился в аэропорту Минска, свидетельствуют данные с сайта мониторинга воздушных судов FlightRadar, а также источники издания Украинская правда.

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Судя по предоставленной информации о перелетах борта Януковича, самолет беглеца несколько раз в неделю летал по России и затем приземлился в Беларуси: из Москвы в Оренбург, Оренбург – Москва, Москва – Мурманск, Мурманск – Сочи, Сочи – Москва, Москва – Сочи, Сочи – Москва, Москва – Санкт-Петербург, Санкт-Петербург – Москва и Москва – Минск.

По данным источников в украинской разведке, по состоянию на 2 марта Янукович был в Минске. В разведке отмечали, что Кремль хочет сделать его "президентом Украины", пишет korrespondent.net.

Глава Чечни Рамзан Кадыров обращался к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением передать власть в стране Януковичу.

СМИ: самолет Януковича прилетел в Минск
Foto: FlightRadar
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