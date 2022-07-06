СМИ: Сербия не вступит в ЕС без санкций против Беларуси и РФ
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Евроинтеграция Сербии невозможна без принятия санкций против России и Беларуси. Об этом сообщило издание Балканский обозреватель 6 июля

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В Европарламенте отмечают, что в целом они поддерживают членство страны в ЕС.

"Депутаты Европарламента подавляющим большинством голосов приняли резолюцию, в которой выражается поддержка членства Сербии в ЕС, но официальный Белград также призывают к немедленному введению санкций, введенных Европейским парламентом против России и Беларуси, и определяет это как одно из условий дальнейшего продвижения Сербии на пути евроинтеграции", — сказано в сообщении.

В резолюции говорится: "Ожидается, что Сербия и Косово подпишут юридически обязывающее соглашение о нормализации отношений на основе взаимного признания".

Отметим, что это первый случай, когда в официальном документе ЕС упоминается "взаимное признание".

Как уже сообщалось, Сербия отказывается признавать Косово ради вступления в Евросоюз.

Однако, ранее Вучич назвал ЕС стратегическим путем для Сербии. По его словам, без европейских инвестиций и политико-правового окружения Сербия не смогла бы достичь ничего.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (1) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
TSI - лучшее место для учебы
DELFI Brand Studio Читайте также
Участвуй в конкурсе историй и получи страховку для домашнего питомца!
Время выходить на глобальный рынок автозапчастей
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
TSI — Высшее образование в ногу с прогрессом
Образование британского качества — в Риге!
Как учиться бесплатно в частном университете, чтобы работодатели боролись за студентов?