СМИ: смертность от коронавируса в России может быть на 70% выше официальной
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Смертность от коронавируса в России может быть более чем на 70% выше официальных данных, пишет портал телеканала "Дождь" со ссылкой на исследование Financial Times.

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Согласно официальной статистике, в апреле в Москве и Петербурге от Covid-19 умерли 629 человек.

Однако, как пишет Financial Times со ссылкой на собственный анализ, в обоих городах за этот месяц умерли на 72% больше людей, чем в среднем за последние пять лет — всего 2 073 человека: 1841 человек в Москве и 232 — в Санкт-Петербурге. Данные по другим городам и регионам Financial Times не учитывала.

В конце апреля московское правительство опубликовало данные о смертности, из которых следует, что в апреле 2020 года смертность выросла на 15,5% по сравнению с прошлым годом и побила десятилетний рекорд.

В России по данным на 11 мая выявили 221 344 случая инфицирования коронавирусом.

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