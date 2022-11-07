СМИ: Собчак вернулась в Россию через Латвию

Ксения Собчак перешла российско-латвийскую границу, сообщили очевидцы государственному агентству РИА "Новости". Возвращение журналистки, покинувшей РФ в конце октября, ранее анонсировала ее мать, сенатор Людмила Нарусова.

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По утверждению очевидцев, Собчак вместе со своим мужем, режиссером Константином Богомоловым вернулась в Россию через пункт пропуска "Бурачки" (на латвийской стороне границы ему соответствует КПП "Терехово").

Эту же информацию без ссылки на источники приводит Telegram-канал Mash, о возвращении журналистки со ссылкой на ее "знакомого" пишет и РБК. ТАСС, ссылаясь на "источники, близкие к семье Собчак", утверждает, что журналистка вернулась в Россию еще на прошлой неделе.

Сама Собчак пока не прокомментировала эти сообщения.

Журналистка уехала из России 26 октября, когда в ее доме прошел обыск по делу о вымогательстве (днем ранее был арестован ее коммерческий директор Кирилл Суханов). Собчак по израильскому паспорту выехала в Литву через территорию Беларуси.

В день отъезда Собчак российские государственные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщали, что журналистку планировали арестовать, но той "удалось скрыться". Позднее те же агентства писали, что соответствующее постановление было отменено. Адвокат Собчак Сергей Бадамшин говорил, что у нее "не было и нет статуса подозреваемой или обвиняемой по делу".