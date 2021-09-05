СМИ сообщают о попытке госпереворота в Гвинее

В Гвинее утром в воскресенье произошла стрельба у резиденции президента Альфа Конде, передает Reuters cо ссылкой на очевидцев, журнал Jeune Afrique со ссылкой на источники пишет, что речь идет о попытке госпереворота.

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По данным Jeune Afrique, стреляли бойцы спецназа, возглавляемые полковником Мамади Думбуей. Очевидцы сообщили Reuters, что военные патрулируют улицы столицы страны Конакри, а источник агентства рассказал, что единственный мост, соединяющий район, где расположена президентская резиденция и здания нескольких министерств, был блокирован военными.

Президент Альфа Конде не пострадал, заявил агентству неназванный высокопоставленный чиновник, не уточнив других деталей. По информации Jeune Afrique, президент в порядке и находится под защитой своей охраны.

Как пишет издание, это не первый раз, когда Конде сталкивается с попыткой путча — в частности, в 2011 году его дом подвергся нападению.

83-летний Конде пришел к власти в 2010 году. В 2020-м он был переизбран на третий срок благодаря поправке в Конституцию, вызвавшей разногласия в стране.

Летом 2020 года военный переворот произошел в другой стране Западной Африки — Мали. Изначально мятеж вспыхнул на военной базе в городе Кати (примерно в 15 км от столицы Бамако). Военные арестовали президента Мали Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра страны Бубу Сиссе, после чего президент ушел в отставку, распустив парламент и правительство. Временным президентом Мали стал полковник Ассими Гоита. В июле он пережил покушение, двое вооруженных мужчин напали на полковника во время службы в мечети.