СМИ сообщают об улучшении состояния Анатолия Чубайса

Состояние здоровья бывшего главы "Роснано" Анатолия Чубайса, госпитализированного в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре, улучшилось. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщили ТАСС и "Медуза" со ссылкой на несколько источников в окружении Чубайса.

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Накануне телеведущая Ксения Собчак сообщила со ссылкой на жену Чубайса Авдотью Смирнову, что Чубайс находится в реанимации. "Состояние нестабильное. Стало плохо, внезапно начали отниматься руки и ноги", — написала Собчак в своем Telegram-канале. По данным издания La Repubblica, Чубайсу стало плохо во время отдыха на Сардинии и он был доставлен в больницу на этом итальянском острове.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают подробностей случившегося, пожелал Чубайсу выздоровления и пообещал, что если экс-глава "Роснано" обратится за помощью, то Россия ее окажет.

В конце марта стало известно, что Анатолий Чубайс, занимавший должность спецпредставителя президента Владимира Путина, ушел со своего поста и уехал из России. По данным источников агентства РБК, Чубайс перебрался в Стамбул, но "собирался вернуться" в Россию. Позднее в Кремле подтвердили, что Чубайс уволился по собственному желанию. Как сообщалось, Чубайс покинул также совет директоров АФК "Система" и вышел из состава совета директоров компании "Электрозавод".

Синдром Гийена-Барре

Синдром Гийена-Барре — это редкое состояние, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы. Недуг может поражать людей в любом возрасте, но чаще всего встречается у взрослых людей и у мужчин. Развитию синдрома Гийена-Барре нередко предшествует перенесенная бактериальная или вирусная инфекция.

Первые симптомы заболевания включают слабость или покалывающие ощущения. Обычно они начинаются в ногах и могут затем распространяться на руки и лицо. У некоторых людей эти симптомы могут приводить к параличу ног, рук или лицевых мышц. Большинство людей полностью выздоравливают даже в самых тяжелых случаях синдрома Гийена-Барре.