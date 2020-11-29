СМИ сообщили детали убийства иранского ядерщика

Ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде, которого западные СМИ называли руководителем ядерной программы Ирана, был убит из оружия, управлявшегося дистанционно, сообщает иранское новостное агентство Fars.

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Как передает РБК, убийство произошло утром 27 ноября, когда Фахризаде вместе с супругой выехал из города Ростамкола в провинции Мазендеран на севере Ирана и направился в сторону населенного Абсард, пишет Fars. Ученый ехал на бронированном автомобиле, его сопровождали три машины из службы его охраны. Одна из машин охраны двигалась впереди и оторвалась, чтобы проверить обстановку. В этот момент в автомобиль Фахризаде попали нескольку пуль и ученый вышел из машины, подумав, что машина с чем-то столкнулась или возникли проблемы с двигателем, передает агентство. После этого из машины Nissan, которая стояла в 150 м от автомобиля ученого, был открыт огонь из автоматического стрелкового оружия, управление которым велось дистанционно.

По данным Fars, две пули попали в бок, и одна в спину Фахризаде, в результате чего был поврежден спиной мозг. Ученого своим телом укрыл телохранитель, по которому также попало несколько пуль. После этого Nissan взорвался. На месте убийства не было никого, кроме супругов Фахризаде и охраны, отмечает агенсттво. Владелец Nissan, из которого велась стрельба, покинул страну 29 октября.

В день убийства сообщалось, что на месте происшествия прогремел как минимум один взрыв, а потом была обстреляна машина Фахризаде. Ученого доставили в больницу, где он скончался.

Иранские власти резко отреагировали на убийство Фахризаде. Хоссейн Дехкан, советник верховного лидера Ирана, пообещал "жестоко обрушится" на виновных и заявил, что на Иран пытаются усилить давление с целью развязывания полномасштабной войны. Глава МИД страны Джавад Зариф призвал международное сообщество осудить "акт государственного террора", а также указал, что к убийству может быть причастен Израиль. Позднее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщила, что такой же версии придерживаются в разведывательных службах США. По данным собеседников агентства, Фахризаде долгое время был целью политической разведки Израиля "Моссад". Белый дом и ЦРУ отказались комментировать газете этот вопрос.

Минобороны Ирана называет Фахризаде руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве. При этом СМИ, в том числе The Wall Street Journal, называли ученого "отцом иранской бомбы", а по данным Минфина США, он руководил исследовательской фирмой SPND, разрабатывающей ядерное оружие. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в 2018 году говорил, что Фахризаде был главой всего ядерного проекта Тегерана.