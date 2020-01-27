СМИ сообщили о крушении пассажирского самолета в Афганистане

В провинции Газни на востоке Афганистана разбился пассажирский самолет. Об этом сообщает афганский телеканал 1TV со ссылкой на местные власти.

По предварительным данным, на борту находились 83 человека.

Меж тем российские информагентства со ссылкой на местное издание Ariana News сообщают, что пассажиров могло быть больше — до 110 человек.

Как передает РИА "Новости", представитель губернатора Газни Ариф Нури сообщил, что ЧП произошло в районе Дех Як. В материале Tolo News говорится, что эта территория находится под контролем "Талибана". Источник добавил, что на место выехали "специальные силы".

РИА "Новости", ссылаясь на собственный источник, также сообщает, что самолет мог быть военным. Официально эта информация не подтверждена.

Местные СМИ изначально написали, что разбившийся самолет принадлежал компании Ariana Afghan Airlines, однако там эту информацию опровергли. На странице перевозчика в Facebook появилось сообщение, в котором говорится, что все лайнеры компании "работают в штатном режиме" и "находятся в безопасности".

И.о. исполнительного директора Ariana Afghan Airlines Мирваис Мирзаквал, в свою очередь, сообщил агентству Reuters: "Авиакатастрофа произошла, но самолет принадлежал не Ariana, поскольку ее два рейса из Герата в Кабул и из Герата в Дели осуществлены без нарушений безопасности".

Позднее региональные власти сообщили, что самолет мог принадлежать зарубежной компании, так как из обломков сумели извлечь тело пилота, который "выглядел как иностранец". Также отмечается, что самолет почти полностью сгорел.