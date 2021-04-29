СМИ сообщили о начале вывода войск НАТО из Афганистана

Вывод из Афганистана сил НАТО, задействованных в операции "Решительная поддержка" будет упорядоченным и скоординированным, заявил представитель альянса агентству AFP. Подтверждения информации о начале вывода нет.

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НАТО начала вывод из Афганистана сил, участвующих в операции "Решительная поддержка", заявил представитель Североатлантического альянса информагентству AFP в четверг, 29 апреля. Процесс будет упорядоченным и скоординированным, добавил он. Официального подтверждения этой информации пока нет. К настоящему времени в Афганистане находятся около 9600 военнослужащих стран НАТО, в том числе порядка 1100 служащих Вооруженных сил Германии.

О решении НАТО вывести силы из Исламской республики стало известно в середине апреля. Ожидается, что на это уйдет несколько месяцев. Альянс заверил, что продолжит поддерживать Афганистан, его народ и структуры в деле продвижения безопасности и укрепления, достигнутого за последние 20 лет.

Президент США Джозеф Байден в середине апреля продлил вывод американских войск из Афганистана до 20-й годовщины терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 года. А незадолго до объявления главы Белого дома исламистское радикальное движение "Талибан" заявило о бойкоте любых международных конференций по Афганистану до тех пор, пока его не покинут все иностранные военнослужащие.

При предшественнике Байдена Дональде Трампе с талибами в феврале 2020 года был согласован вывод американских войск до 1 мая 2021 года. В ответ "Талибан" согласился участвовать в прямых мирных переговорах с правительством Афганистана, которые проходят с сентября в Катаре, но до сих пор не принесли особых успехов. Кроме того, талибы обязались гарантировать, что Афганистан не станет базой для международных террористов. Договор знаменовал собой важный шаг в движении к мирному разрешению конфликта, переговоры длились более полутора лет.