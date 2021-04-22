СМИ сообщили о планах Байдена признать геноцид армян

Президент США Джо Байден планирует официально признать геноцидом массовое убийство армян в Османской империи во время Первой мировой войны. Об этом в среду, 21 апреля, сообщили ряд СМИ, в том числе газета The Wall Street Journal и агентство Reuters со ссылкой на источники в администрации Байдена.

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По всей видимости, американский президент объявит об этом 24 апреля, в день памяти жертв геноцида армян в 1915-1922 годах. "Насколько мне известно, он принял решение и будет использовать слово "геноцид", выступая с заявлением в субботу", — отметил собеседник Reuters.

В Белом доме и Госдепартаменте отказались давать комментарии в этой связи. Год назад, будучи кандидатом в президенты США, Байден почтил память 1,5 миллиона армян, погибших в последние годы существования Османской империи, и заявил в Twitter, что в случае своего избрания поддержит резолюцию о признании данных убийств геноцидом.

Парламент США проголосовал за признание геноцида армян в 2019 году

В конце 2019 года Палата представителей, а затем Сенат США проголосовали за официальное признание геноцида армян, приняв соответствующую резолюцию. Этот документ с юридической точки зрения не имеет обязывающего характера, но обладает значительной символической силой, прежде всего, в отношениях Вашингтона с Турцией.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал тогда "ничего не стоящим" одобрение резолюции. "Этот шаг не имеет никакой ценности, в любом случае мы его не признаем", — заявил он, назвав данное решение "клеветой", на которую конгрессмены пошли "только из внутриполитических соображений".

Позиция Турции

Турция признает, что многие армяне, проживавшие на территории Османской империи, были убиты в столкновениях с османскими вооруженными силами во время Первой мировой войны и после нее. Но Анкара оспаривает число погибших и не соглашается с тем, что убийства армян были систематически организованы и являлись геноцидом.

Конгресс США долгое время медлил с признанием резни армян геноцидом из-за опасений ухудшения отношений с союзником по НАТО. Однако в последнее время на ситуацию, кроме военной операции Анкары в Сирии, повлияло также решение Турции купить российские ЗРК С-400 вопреки позиции США.

В 2016 году германский бундестаг также признал массовое убийство армян в Османской империи геноцидом, что существенно осложнило отношения ФРГ с Турцией. Кроме того, это сделали Уругвай, Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия, Польша, Литва, Словакия, Швеция, Швейцария, Греция, Кипр, Ливан, Канада, Венесуэла, Аргентина, Бразилия, Чили, Ватикан, Боливия, Чехия, Австрия, Люксембург и ЕС. В 1995 году Госдума РФ приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годах на его исторической родине — в Западной Армении".