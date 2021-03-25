СМИ сообщили о ракетной атаке Ирана по израильскому судну

Иран запустил ракету по принадлежащему Израилю контейнеровозу в Аравийском море. Об этом сообщает портал Ynet (является онлайн-выпуском газеты "Едиот ахронот"). Атаке подверглось судно "Лори", которое ходит под флагом Либерии и принадлежит бизнесмену Уди Ангелу. Судно направлялось из Танзании в Индию.

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Портал отмечает, что по контейнеровозу была запущена небольшая ракета. Судно не получило значительных повреждений и продолжило движение по маршруту. О пострадавших не сообщается. "Израиль считает, что это умышленное нападение Ирана", — говорится в сообщении.

Как сообщает The Jerusalem Post, судно было атаковано во время движения между Индией и Оманом. "Об инциденте было сообщено израильским службам безопасности и владельцам компании", — пишет газета.

В настоящее время представители службы безопасности Израиля изучают возможные последствия инцидента и полагают, что это может означать, что Иран намеревается атаковать больше израильских кораблей, отмечает издание.

В феврале на борту израильского грузового судна Helios Ray, шедшего по Оманскому заливу под флагом Багамских Островов, произошел взрыв, в результате чего оно получило пробоины. Судно доставили на ремонт в Дубай, сообщало Associated Press. Reuters писал, что Helios Ray направлялось в Сингапур из порта Даммам в Саудовской Аравии. По данным агентства, оно принадлежит компании из Тель-Авива и используется для перевозки автотранспортных средств.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявлял, что за взрывом стоял Иран. При этом глава израильского правительства не стал прямо говорить, предпримет ли Иерусалим ответные меры в связи с данным инцидентом. В свою очередь, официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде отверг обвинения Израиля. "Мы не только категорически опровергаем обвинения, но еще отслеживали все действия этого государства (Израиля), направленные против безопасности Ирана", — сказал он. Дипломат подчеркнул, что "основной причиной нестабильности и небезопасности в регионе является режим в Израиле".

Две недели назад иранское грузовое судно Shahr-e Kord, принадлежащее компании Islamic Republic Container Transportation Company, получило повреждения в результате атаки в международных водах в Средиземном море. Представитель компании сообщил агентству Mehr, что судно следовало из Ирана в Европу. По его словам, в результате воздействия "взрывоопасного объекта" на судне возник небольшой пожар, который был потушен. Никто из членов экипажа не пострадал.

Хатибзаде заявлял, что, возможно, Израиль несет ответственность за нападение на иранское грузовое судно. "Учитывая географическую точку этой атаки, возможно, что этот террористический акт был совершен сионистским режимом", — говорил он. Власти Израиля этот инцидент не комментировали.

11 марта The Wall Street Journal писала, что Израиль с конца 2019 года организовал не менее десятка атак на танкеры, которые перевозили иранскую нефть в Сирию. По словам источников газеты, израильская сторона применяла морские мины и другие вооружения, чтобы повредить иранские суда. Собеседники издания утверждали, что некоторые атаки были направлены на то, чтобы подорвать усилия Ирана по переброске оружия в регион, а другие были совершены из опасений, что с помощью продажи нефти будет финансироваться терроризм против Израиля.