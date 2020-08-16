СМИ сообщили о смерти внука Нурсултана Назарбаева в Лондоне

В Лондоне в возрасте 29 лет умер внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан. Об этом сообщает РБК со ссылкой на zakon.kz.

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Предположительно, у Айсултана Назарбаева в ночь на 16 августа произошла остановка сердца.

Айсултан Назарбаев родился 26 августа 1990 года в семье старшей дочери первого казахстанского президента Дариги Назарбаевой и ныне покойного бизнесмена Рахата Алиева. Последнего нашли мертвым в тюрьме Вены в феврале 2015 года. В 2007 году Алиева, являвшегося крупным акционером "Нурбанка", обвинили в похищении руководителей банка. По версии следствия, он требовал переоформить на него их активы. Алиев скрылся в Австрии, где в 2014 году был задержан. Казахстан требовал его экстрадировать.

Айсултан окончил Королевскую военную академию в британском Сандхерсте и состоял в штате главного разведывательного управления Минобороны Казахстана.

В феврале 2020 года внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании. Об этом сообщали порталы КазТАГ и Vlast.kz со ссылкой на публикацию на странице Айсултана Ракхата в социальной сети Facebook (этот аккаунт, как указывали порталы, принадлежит именно Айсултану Назарбаеву). Родственник бывшего президента утверждал, что после смерти бывшего зятя Назарбаева Рахата Алиева мать Айсултана, бывший спикер сената Дарига Назарбаева, "начала закулисную войну" против Алиева и бывшего тестя Кайрата Боранбаева. Последний входит в топ-50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии журнала Forbes, где занимает восьмое место, его состояние оценивается в $445 млн.