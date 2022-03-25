СМИ сообщили о смерти Жириновского. Минздрав и спикер Госдумы заявили, что он жив

СМИ сообщили, что Владимир Жириновский — бессменный лидер парламентской партии ЛДПР — умер в Москве. 75-летний Жириновский более 30 лет провел в большой политике. В начале февраля его госпитализировали в ЦКБ с коронавирусом. Однако председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что лидер ЛДПР жив.

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер на 76-м году жизни, сообщили РИА Новости со ссылкой на сенатора, члена партии ЛДПР Александра Пронюшкина.

О том, что Жириновский умер, также сообщил РБК источник в Госдуме.

Однако председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что лидер ЛДПР жив.

"Всех, кто переживает за здоровье Владимира Вольфовича Жириновского, хочу успокоить. Он жив. Состояние его действительно тяжелое. Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец", — написал Володин в своем телеграм-канале.

Состояние Жириновского оценивается как стабильное, "врачи продолжают оказывать всю возможную помощь", сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

"Состояние Владимира Жириновского оценивается как стабильное. Врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь", — говорится в сообщении.

Сообщение в телеграм-канале сенатора Пронюшкина, на которого ссылалось РИА Новости, было удалено.

"Мы категорически опровергаем ложь о смерти Владимира Жириновского. Это грязная провокация "желтой" прессы, которая вот уже 30 лет только и делает, что врет о лидере ЛДПР", — говорится в заявлении фракции ЛДПР в Госдуме в ее телеграм-канале.

В нем также сказано, что "буквально час назад" врачи отправили Жириновского на "плановую процедуру", его состояние стабильно, "никаких негативных перемен в его здоровье нет".

2 февраля Жириновского, заразившегося коронавирусом, госпитализировали в Центральную клиническую больницу. СМИ сообщали, что у него было серьезное поражение легких.

Жириновский шесть раз баллотировался в президенты России, а основанная им партия всегда проходила в парламент.