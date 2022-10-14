СМИ: США дадут Украине вооружений еще на $725 млн

США готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму 725 миллионов долларов. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщает информагентство Reuters со ссылкой на два источника.

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СМИ сообщает, что в новый пакет включает дополнительные боеприпасы, военные автомобили HMMWV. Однако новых систем противовоздушной обороны там не предусмотрено.

В настоящее время неизвестно, когда именно администрации президента США Джозефа Байдена объявит новую военную помощь.

Отметим, что Украина призвала партнеров ускорить предоставление средств противовоздушной обороны после массированных ракетных обстрелов гражданской инфраструктуры.

Как уже сообщалось раньше, в Минобороны сообщили, что ЗРК NASAMS Украина получит уже в октябре.