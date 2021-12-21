СМИ: США и Великобритания направили в Украину специалистов для предотвращения российских кибератак

США и Великобритания "втайне" направили в Украину специалистов, которые должны помочь Киеву подготовиться к потенциальным кибератакам со стороны России. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, передает "Дождь".

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В США и Великобритании предполагают, что российские власти пока не приняли решение по поводу военного вторжения в Украину, но их следующим шагом может быть проведение кибератак, которые выведут из строя электросети, банковскую систему и другие важные объекты экономики и правительства Украины.

Власти обеих стран не стали комментировать информацию об отправке в Украину специалистов по кибербезопасности. В администрации президента США Джо Байдена заявили, что Вашингтон давно поддерживают Киев в этой сфере, а в Лондоне отметили оборонительный характер помощи.

NYT пишет, что, по данным американской разведки, с помощью кибератак Москва может попытаться показать президента Украины Владимира Зеленского "неумелым и беззащитным" и, возможно, дать предлог для военного вторжения. В разведке также считают, что масштабные кибератаки могут начаться после православного Рождества в январе.

Американские чиновники и эксперты заявили NYT, что, хоть российские кибератаки против Украины и происходят постоянно, за последний месяц они активизировались.

Газета отмечает, что Москва может предпочесть кибероперацию военным действиям, поскольку в таком случае можно будет отрицать причастность властей страны к происходящему. NYT также пишет, что целью кибератак для Владимира Путина может быть замена действующих властей в Украине на подконтрольных Москве политиков.

Источники издания отметили, что в украинских системах "слишком многое нужно исправить", в том числе из-за того, что они были созданы во времена СССР, а позже модернизированы при помощи российских компонентов. Эксперты заявили NYT, что российские хакеры, скорее всего, знают, как работает украинская инфраструктура, а также имеют доступ к инсайдерской информации.

С конца октября западные СМИ и военные аналитики сообщают о скоплении российских войск на западной границе и возможном вторжении России в Украину в начале 2022 года.

7 декабря состоялись переговоры Владимира Путина и Джо Байдена, в ходе которых Байден предупредил российского президента о санкциях против Москвы в случае начала военных действий, а Путин заявил о неприемлемости расширения НАТО за счет Украины.