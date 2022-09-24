СМИ: США предупреждали РФ о последствиях ядерного удара

Власти США на протяжении нескольких месяцев направляли России частные предупреждения о возможных серьезных последствиях в случае применения Москвой в Украине ядерного оружия, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

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По сведениям издания, администрация президента США Джо Байдена, однако, сформулировала эти предупреждения очень обтекаемо, не вдаваясь в детали.

В середине сентября в интервью каналу CBS Байден призвал президента РФ Владимира Путина отказаться от мысли применить в Украине ядерное оружие.

При этом, отвечая на вопрос ведущего, как отреагировал бы Вашингтон, если бы Кремль все же пошел на этот шаг, Байден сказал: "Думаете, я сказал бы вам это, если бы знал, что это будет? Конечно, я вам этого не скажу. Это будет иметь последствия".