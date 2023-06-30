СМИ: Столтенберг останется генсеком НАТО еще на год

Действующий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, скорее всего, останется на своем посту еще на год. Об этом в четверг, 29 июня, сообщило издание Politico со ссылкой на четыре независимых источника из США и Европы, знакомых с решением.

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"Официальный представитель США сказал, что продление полномочий генсека является "делом решенным". На вопрос, действительно ли это, высокопоставленный дипломат из Западной Европы ответил утвердительно, добавив, что это "будет официально оформлено на следующей неделе", — говорится в публикации.

Также высокопоставленный дипломат из Восточной Европы, а также представитель НАТО подтвердили наличие консенсуса в Альянсе по продлению полномочий Столтенберга.

Как сообщалось, союзники по НАТО обсуждали решение о том, оставить ли Енса Столтенберга на должности генсека Альянса, или утвердить нового руководителя до саммита НАТО в Вильнюсе. Среди других кандидатов рассматривались премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен и министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Как известно, действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг, на этом посту с 1 октября 2014 года, он должен был сложить полномочия еще в прошлом году и планировал возглавить центральный банк в родной Норвегии, но в марте 2022 года лидеры стран НАТО договорились из-за начала войны в Украине продлить мандат генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга. Он будет находиться на своем посту до 30 сентября 2023 года.

Напомним, несколько недель назад Столтенберг заявил, что не планирует оставаться в должности генсека НАТО.