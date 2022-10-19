СМИ: страны ЕС поддержали введение санкций против Ирана за поставку дронов России

Страны Европейского союза (ЕС) поддержали введение санкций против Ирана за поставку произведенных Ираном беспилотников в Россию, которые затем используются в атаках РФ на Украину, заверили информационное агентство DPA несколько дипломатов ЕС. Об этом пишет агентство LETA.

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Санкции будут введены в отношении пяти физических лиц и трех организаций, было решено на переговорах в Брюсселе, сообщили дипломаты.

Окончательное утверждение ожидается к середине дня в четверг.

Подсанкционным лицам будет запрещен въезд в ЕС, а их активы в блоке будут заморожены.

По данным Службы гражданской обороны Украины, за последние полторы недели в Украине более 70 человек погибли и более 240 получили ранения в результате ударов дронов и ракет.