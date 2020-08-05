СМИ: судно, с которого конфисковали сдетонировавшую в Бейруте селитру, принадлежало россиянину

Аммиачная селитра, сдетонировавшая накануне в порту Бейрута, хранилась на складе в ожидании утилизации с 2014 года - тогда ее конфиксовали с зашедшего в порт судна Rhosus. Такая информация, по данным ливанского канала LBCI, была озвучена на заседании Высшего совета по обороне страны.

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О том, что судно с таким названием и 2 750 тоннами селитры на борту, было задержано в порту Бейрута, в 2015 году сообщал сайт shiparrested.com. В материале говорилось, что судно, шедшее под молдавским флагом, направлялось из грузинского Батуми в Мозамбик, но в сентябре 2013 года сделало незапланированную остановку в Бейруте из-за неполадок на борту.

После того, как ливанские власти проинспектировали судно, они запретили ему выходить из порта. Большую часть экипажа, за исключением четырех моряков, отпустили, а с владельцами судна связаться не получалось.

В июле 2014 года украинский портал odessitua.com публиковал письмо оставшихся на Rhosus моряков, которые просили "вытащить [их] из плена".

В нем, в частности, говорится, что фактическим владельцем судна является гражданин России Игорь Гречушкин из Хабаровска, ныне проживающий на Кипре. Первым на это обратило внимание издание "Медиазона".

"Хозяин Гречушкин Игорь фактически бросил судно и оставшийся экипаж. Денег на содержание экипажа не дает совсем, полностью лишил судно какой-либо связи… Говорит, что обанкротился", — писал капитан судна Борис Прокошев.

Моряки находились на судне около года и вернулись на родину в сентябре 2014 года.

По данным сервиса MarineTraffic, в последний раз местонахождение судна Rhosus было зарегистрировано в ноябре 2014 года — оно находилось недалеко от места, где в понедельник произошел взрыв.

По информации ливанского канала LBCI, на заседании Высшего совета по обороне было заявлено, что судно Rhosus направлялось в Африку, но зашло в порт Бейрута, поскольку во время плавания получило повреждения.

Также было сказано, что 2 750 тонн аммиачной селитры с судна конфисковали и поместили на склад на 12-м причале порта, где груз ожидал утилизации, однако "не так давно инспекция обнаружила, что в южной стене есть щель, через которую в него можно беспрепятственно попасть".

По данным канала, взрыв произошел во время сварочных работ по устранению этой щели: "искра привела к возгоранию взрывчатых веществ, что, в свою очередь, привело к взрыву 2 750 тонн нитрата аммония, что эквивалентно 1 800 тоннам тротила".

По последним данным, в результате взрыва в порту Бейрута погибли по меньшей мере 100 человек, более 4 тысяч человек пострадали. Взрывной волной разрушено огромное количество зданий, инфраструктура порта практически полностью уничтожена.