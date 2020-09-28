СМИ: Светлана Алексиевич покинула Беларусь
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич уехала в Германию, сообщает TUT.by.

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Как рассказала помощница Алексиевич Татьяна, отъезд писательницы никак не связан с уголовным делом против Координационного совета оппозиции, членом которого она является.

По ее словам, у Алексиевич запланированы личные встречи, книжная ярмарка в Швеции и вручение наград на Сицилии.

"Почему Светлана Александровна должна уезжать из своей страны насовсем? Ничего подобного, она улетела по своим личным делам", — сказала помощница.

Генпрокуратура Беларуси в связи с созданием Координационного совета оппозиции возбудила уголовное дело. В ведомстве заявили, что деятельность КС направлена на захват власти.

Ранее в Беларуси была задержана член президиума Координационного совета Мария Колесникова. Двое других членов КС, Антон Родненков и Иван Кравцов, были отправлены через границу на Украину. Член КС Максим Знак был задержан в Минске.

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Source

Gazeta.ru

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Source

Gazeta.ru

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