СМИ: Таксист в Москве открыл стрельбу по людям. Ранены двое полицейских

Двое полицейских и один гражданский получили ранения при перестрелке на Ленинском проспекте в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы российской столицы.

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Сообщается, что инцидент произошел возле гостиницы "Салют". По предварительным данным, стреляли из такси.

ТАСС со ссылкой на собственные источники сообщает, что огонь открыл водитель автомобиля, которого сотрудники ГИБДД остановили для проверки.

Телеграм-канал Baza сообщает, что водитель ранил двух сотрудников ГИБДД и сам пострадал в результате ответного огня. Полицейские, по данным Mash, находятся в тяжелом состоянии. Baza и ТАСС пишут, что тяжело ранен только один из них.

По данным российских СМИ и телеграм-каналов, водитель такси был задержан. При попытке задержания мужчина оказал споротивление. Сейчас на месте происшествия работают криминалисты и следователи.