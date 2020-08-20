СМИ: Трамп интересовался обменом Пуэрто-Рико на Гренландию

Президент США Дональд Трамп в 2018 году озвучивал идею обменять Пуэрто-Рико на Гренландию, сообщило в среду американское издание The Daily Beast со ссылкой на бывшего сотрудника министерства внутренней безопасности США Майлза Тейлора.

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По словам Тейлора, он лично слышал от президента такое предложение в августе 2018 года, когда сотрудники американской администрации регулярно ездили в Пуэрто-Рико, чтобы координировать усилия по ликвидации последствий урагана.

"Однажды прежде чем мы уехали, он сказал, что он не просто хочет приобрести Гренландию, а что он хочет понять, может ли он продать, обменять Пуэрто-Рико на Гренландию, потому что, по его словам, Пуэрто-Рико грязен, а люди там бедны", — приводит издание слова Тейлора.

Он отметил, что предложение президента возмутило его, но он воспринял его всерьез, потому что Трамп, согласно уверениям Тейлора, был настроен враждебно по отношению к Пуэрто-Рико.

Тейлор после ухода из министерства внутренней безопасности стал критиком Трампа. Кроме того, он поддержал будущего кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена.

Пуэрто-Рико — зависимая от Вашингтона территория, которая находится под управлением США, не являясь их неотъемлемой частью. Хотя верховная власть здесь принадлежит Конгрессу США, Пуэрто-Рико имеет систему самоуправления.

В прошлом году газета The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на двух помощников президента Трампа, что он неоднократно спрашивал их и других сотрудников администрации о возможности купить Гренландию. По их данным, Трамп даже обращался к юрисконсульту Белого дома с просьбой дать законодательную оценку возможности покупки Гренландии.

Впоследствии сам Трамп заявил, что приобретение США у Дании острова Гренландия было бы стратегически интересным, но этот вопрос не является приоритетным.

Власти Дании резко высказались против продажи острова.