СМИ: Трампа уведомили об уголовном деле из-за документов

Прокуратура США официально уведомила экс-президента Дональда Трампа о том, что он стал объектом уголовного расследования по делу о секретных документах, найденных у него дома, пишет издание Politico со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, в среду, 7 июня.

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Письмо от прокуратуры может означать, что специальный прокурор США Джек Смит собирается предъявить Трампу обвинения в рамках этого дела, отмечает издание. Правила Минюста США предусматривают, что прокуроры могут направлять подобные уведомление тем, кому могут быть предъявлены обвинения, предоставляя им возможность дать показания до вынесения обвинительного заключения.

Информацию о получении Трампом письма от прокурора подтвердил телеканал ABC. Прокуратура отказалась от комментариев.

Расследование о хранении Трампом секретных документов



Расследование спецпрокурора связано с обнаружением дома у Трампа документов различной степени секретности, к которым он имел доступ, когда занимал пост президента с 2017 по 2021 год. После ухода с должности Трамп оставил бумаги в своей резиденции во Флориде.

В 2022 году ФБР после обысков вернуло из поместья Трампа более 300 документов, в том числе под грифами "совершенно секретно" и "конфиденциально". Трамп настаивал, что собирался добровольно вернуть изъятые у него документы. Экс-президент называет расследование политически мотивированным.