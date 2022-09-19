СМИ: У Игоря Коломойского прошел обыск по делу "Укрнафты"

У украинского предпринимателя Игоря Коломойского прошел обыск по делу о завладении имуществом и средствами нефте- и газодобывающей компании "Укрнафта" на сумму около 13 млрд гривен (в пересчете: 356 млн евро) "в ценах 2015 года", пишет в воскресенье, 18 сентября, украинское онлайн-издание ZN.ua со ссылкой на свидетелей событий и источники в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ).

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Уточняется, что обыск проводился по месту проживания предпринимателя — на горнолыжном курорте Буковель. При этом сотрудники НАБУ изъяли у Коломойского документы и гаджет.

Дело "Укрнафты"



Статус бизнесмена в рамках этого дела на данный момент не ясен. По данным ZN.ua, он не является обвиняемым и не получал уведомлений о подозрении. Между тем несколькими днями ранее представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и НАБУ сообщили о подозрении в финансовых махинациях в отношении нескольких топ-менеджеров "Укранафты", совладельцем которой является Коломойский.

В частности, подозрения касаются бывшего председателя правления компании, экс-заместительницы руководителя управления по продаже нефти, газа и продуктов нефте- и газопереработки "Укрнафты", бывших глав пяти коммерческих предприятий (одного из которых задержали).

Дело было открыто по статье о "завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах". Подозрения в этой связи возникли в 2019 году, однако тогдашний глава САП Назар Холодницкий не стал давать ход делу, указывает ZN.ua.

Игорь Коломойский вместе с предпринимателями Геннадием Боголюбовым и Игорем Палицей владеет 40% акций "Укрнафты", 50% плюс одна акция принадлежат государственной национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".