СМИ увидели резкий рост секретного экспорта из России в ряд стран НАТО
Foto: TASS/Scanpix/LETA

В ряд государств НАТО отмечен рост экспорта товаров скрытых категорий из РФ под кодом SSSS – он отражает поставки оружия, самолетов и ядерных материалов. Об этом в среду, 17 ноября, сообщило агентство РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России из открытых источников.

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В первую десятку импортеров такой продукции из России, по информации ФТС за январь-сентябрь 2021 года, вошли США (второе место), Чехия (третье место), Германия, Великобритания, Эстония, Нидерланды (с 7-го по 10-е места).

Так, подобный экспорт в Германию составил в ценовом выражении примерно 302 млн долларов (за аналогичный период 2020 года — 173 млн), в США — 841 млн долларов (был 706 млн), в Чехию — 706 млн долларов (с 102 млн).

В то же время рейтинг получателей секретного импорта из РФ возглавил Алжир с объемами поставок из РФ на примерно 985 млн долларов. Первую строчку он удерживает второй год подряд. В списке числятся также Китай, Индия и Объединенные Арабские Эмираты.

За приростом секретного экспорта в ФРГ может стоять вывоз авиатехники для ремонта

Как отмечает РБК, за приростом секретного экспорта в Германию, Нидерланды и Чехию может стоять временный вывоз авиатехники для ремонта.

Что касается ФРГ, то российская таможенная статистика также отражает поставки в Германию на сумму порядка 50 млн долларов продуктов неорганической химии, соединений радиоактивных элементов или изотопов.

Поставки в США продукции из группы химических соединений составили около 574 млн долларов. Кроме того, по сведениям агентства, существенная часть чувствительного экспорта в Соединенные Штаты — это продажа патронов для гражданского стрелкового оружия.

Секретный импорт в Россию тоже вырос

Ранее газета "Ведомости" передавала, что секретный импорт, которым обозначается ввоз в Россию гражданских самолетов из США, Франции и Канады, за 6 месяцев 2021 года увеличился на 40 процентов, достигнув суммы в 6,8 млрд долларов. По оценкам "Ведомостей", в 2020 году в РФ был ввезен 41 самолет марки Airbus, Boeing и Bombardier, а за январь-июль этого года — уже 58 лайнеров.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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