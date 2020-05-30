СМИ узнали о "горячем" споре Трампа и Меркель из-за "Северного потока-2"

Между президентом США Дональдом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель в ходе телефонного разговора на этой неделе возникли "горячие разногласия" из-за строительства трубопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает Politico, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника.

Причину и суть спора источник издания не уточнил. Лидеры также поспорили о НАТО и отношениях с Китаем, передает РБК.

"Северный поток-2" — газопровод, который будет экспортировать газ из России в Европу. ОН начинается в Ленинградской области, проходит по дну Балтийского моря и заканчивается в Германии. Оператор строительства — компания Nord Stream 2 AG, которую учредил "Газпром".

В декабре 2019 года строительство затормозилось из-за санкций, которые ввели США. Тогда Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 финансовый год, в котором, кроме прочего, были подписаны ограничения, предусмотренные в отношении операторов строительства. Они включали блокировку американских активов, запрет на операции с теми, кто вошел в санкционный список, а также запрет на въезд в США.

Германия раскритиковала введение санкций и назвала это вмешательством США во внутренние дела страны. Кабмин Германии посчитал, что принятые США меры направлены против европейских и немецких компаний.

Ангела Меркель лично осудила американские санкции. "Я не вижу другой возможности, кроме как вести переговоры, но это будут очень решительные переговоры", — сказала она. Позже издание Bild назвало это выступление Меркель "объявлением войны".

В начале мая правительство Германии заявило о своей поддержке проекта строительства "Северного потока-2" и надежде на то, что он будет реализован до конца. Немецкие власти сообщили, что продолжат поддерживать компании, участвующие в проекте.

На этой неделе посол США в ФРГ заявил, что в Вашингтоне обсуждаются новые санкции в отношении "Северного потока-2", причем их одобряют и республиканцы и демократы. Издание Handelsblatt сообщало, что в США надеются, как минимум, не допустить ввод в эксплуатацию "Северного потока-2".

В феврале "Газпром" прогнозировал запуск газопровода к концу 2020 года. Похожие сроки называл и президент Владимир Путин. Ранее "Северный поток-2" планировалось запустить в конце 2019 года.