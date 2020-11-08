СМИ узнали о планах Байдена отменить указы Трампа сразу после инаугурации

Кандидат в президенты США Джо Байден, о победе которого сообщили крупнейшие американские СМИ, планирует сразу после вступления в должность отменить ряд указов Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источники сообщила The Washington Post.

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По информации издания, Байден планирует вернуть США в Парижское соглашение по климату и отменить выход страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Помимо этого кандидат от демократов хочет отменить запрет на въезд из мусульманских стран и восстановить программу, которая позволит людям, незаконно привезенным в США в детстве, остаться в стране.

Также Байден создаст специальную группу по борьбе с коронавирусом. Кто в нее войдет, он объявит в понедельник, 9 ноября.

Трамп уведомил конгресс об официальном выходе США из ВОЗ в июле. До этого он неоднократно критиковал организацию за действия в ходе пандемии коронавируса. Трамп утверждал, что организация уделяет слишком большое внимание ситуации в Китае и представляет неверные рекомендации.

На фоне этого США еще в апреле приостановили финансирование ВОЗ. Соединенные Штаты — крупнейший донор организации. С 2020 по 2021 год они должны были проспонсировать 22% бюджета организации. Для сравнения, на Россию приходится 2,4% взносов.

К Парижскому соглашению по климату США присоединились в 2016 году, еще до прихода Трампа к власти. Однако через год он заявил, что США отказываются от соглашения. По его словам, взятые в рамках соглашения обязательства стали "драконовским финансовым и экономическим бременем", которое несут граждане США. Если Соединенные Штаты выполнят все условия договора, то к 2025 году могут потерять 2,7 млн рабочих мест, заявил Трамп.

О выходе из Парижского соглашения по климату США уведомили ООН в ноябре 2019 года. Официально процесс завершился через год, 4 ноября.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Официально победитель еще не объявлен: подсчет голосов затянулся из-за рекордной явки (на 15 млн избирателей больше, чем в прошлые годы), а также из-за голосования по почте.

По последним данным, Байден получил более 270 голосов выборщиков и таким образом обеспечил себе победу. В то же время Трамп заявил, что выборы "еще далеки от завершения".