СМИ узнали о подготовке Петербурга к введению пропускного режима

Городские власти намерены внедрить собственную систему по выдаче спецпропусков. Планируется, что контроль за жителями города будет вестись во время их поездок на метро, личном автотранспорте и такси, сообщает «Фонтанка»

Власти Санкт-Петербурга намерены вслед за Москвой ввести режим специальных пропусков для передвижения по городу на фоне халатного отношения граждан к соблюдению режима самоизоляции. Об этом пишет "Фонтанка".

По данным издания, заседание по этой теме прошло в правительстве Петербурга с участием четырех вице-губернаторов. "Правительство берет три дня, чтобы посмотреть на развитие ситуации. К началу следующей недели, если количество больных продолжит расти, пропускная система неизбежна", — заявили собеседники "Фонтанки".

Предполагается, что контроль за жителями города будет вестись во время их поездок на метро, личном авто и такси. На наземном транспорте пока такого контроля не будет.

Как отмечает издание, чтобы воспользоваться метро, горожане при оформлении цифрового пропуска должны будут указать номер проездного билета. Все данные поступят в базу метрополитена, который сформирует белый список пассажиров на конкретный день. Если номера проездного в нем не оказалось, то воспользоваться подземкой даже при наличии пропуска будет нельзя. Для поездок на авто или такси при оформлении пропуска нужно будет указать номер машины и маршрут передвижения.

Власти Петербурга, как сообщает "Фонтанка", планируют внедрить собственную систему по выдаче пропусков. Технологическая платформа этой разработки уже готова — ее создал информационно-аналитический центр (ИАЦ), подведомственный комитету информатизации и связи Санкт-Петербурга. Платформа будет интегрирована в созданную ранее ИАЦ систему "Госуслуги Санкт-Петербурга", уточняет издание.

"У нее есть десктопная и мобильная версии. В настоящее время она включает 16 сервисов (оплата штрафов, запись к врачу и в налоговую, проверка готовности документов и другие). Выдача цифровых пропусков, вероятно, будет 17-м", — говорится в материале.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу губернатора Санкт-Петербурга.

Пропускной режим в Москве и Подмосковье начал действовать для всех жителей столицы и области, передвигающихся личным и общественным транспортом, с 15 апреля. Выдавать пропуска мэрия Москвы начала 13 апреля. Они действуют в трех категориях: для поездок на работу, для посещения медицинских учреждений и для перемещения в личных целях. Пропуск представляет собой набор букв и цифр, первые четыре знака обозначают срок его действия. В течение первых суток мэрия выдала 3,2 млн разрешений на перемещение.