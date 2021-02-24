СМИ узнали о проблемах AstraZeneca с поставками вакцин в ЕС
Foto: EPA/Scanpix/LETA

По данным Reuters, во втором квартале компания сможет поставить в европейские страны вдвое меньше вакцин, чем предусматривал контракт. Ранее в компании сообщали об отставании от графика производства на два месяца, пишет портал РБК.

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Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca планирует поставить менее половины вакцин против коронавируса в Европейский союз, чем планировалось по контракту во втором квартале, сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя ЕС.

Согласно контракту AstraZeneca с ЕС, компания обязалась доставить в страны сообщества во втором квартале 180 млн доз, указывает агентство. При этом во время внутренних встреч компания сообщила, что "поставит менее 90 миллионов доз во втором квартале", сообщил Reuters официальный представитель ЕС, который участвует в переговорах с производителем.

В AstraZeneca в ответ на эту информацию заявили, что усердно работают над повышением производительности цепочки поставок в европейские страны. "Мы надеемся, что сможем приблизить наши поставки к указанным показателям в соглашениях о предварительных закупках", — сказал агентству представитель компании, отказавшись комментировать конкретные цифры.

Представитель Европейской комиссии заявил, что не может комментировать обсуждения, поскольку они носили конфиденциальный характер. Он указал, что у ЕС должно быть достаточно прививок для достижения целей вакцинации, если ожидаемые и согласованные поставки от других поставщиков будут выполнены, независимо от ситуации с AstraZeneca.

22 января еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес сообщила, что AstraZeneca не сможет в срок выполнить свои обязательства перед ЕС в первом квартале 2021 года и вдвое сократит поставки вакцины.

Глава AstraZeneca Паскаль Сорио заявил, что компания отстала от графика производства вакцины на два месяца. "Первый этап производства вакцины осуществляется на двух заводах в Бельгии и Нидерландах. С производством основного компонента препарата возникли сложности <…> Мы отстаем от графика на два месяца, но сейчас уже работаем над решением этой проблемы", — рассказал Сорио.

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