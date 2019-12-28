СМИ узнали о пропаже документов во время ремонта в штабе MI6

В Лондоне во время ремонта в штаб-квартире британской разведки MI6 строители потеряли "чувствительные" документы, подробно описывающие планировку здания и системы его безопасности. Об этом сообщают CNN и The Sun со ссылкой на источники.

По их информации, инцидент произошел во время ремонтных работ в здании стоимостью в "миллионы фунтов стерлингов", которыми занималась компания Balfour Beatty — крупнейшая строительная группа страны. Документы должны были храниться в специальной защищенной комнате, к которой был доступ только у нескольких руководителей ремонта. Однако некоторые документы просто исчезли из здания.

"Они показывали планировку здания и, в частности, местонахождение сигнализации и других систем безопасности. Эти документы были на вес золота для вражеских агентов и террористов", — цитирует The Sun неназванный источник. CNN уточняет, что речь идет о документах, которые принадлежали подрядчику, а не британским властям.

Впоследствии некоторые из пропавших документов были найдены внутри здания, однако остальные так и не обнаружены. Впрочем, по данным The Sun, британская разведка уверена, что информация не попала к противнику.

После инцидента контракт с Balfour Beatty был расторгнут, утверждает The Sun. В компании и Форин-офисе, в который структурно входит MI6, давать комментарии отказались.