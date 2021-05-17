СМИ узнали об одобрении Белым домом продажи оружия Израилю на $735 млн
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Администрация президента США Джо Байдена одобрила продажу Израилю высокоточного оружия на сумму $735 млн, со ссылкой на источники сообщила газета The Washington Post.

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По информации источников издания, конгресс уведомили об этом 5 мая — за несколько дней до того, как израильская армия и палестинские радикалы начали взаимные ракетные обстрелы.

Основную часть этой партии могут составить комплекты оборудования на основе технологии GPS, которые позволяют превращать свободнопадающие бомбы в управляемые, узнала газета. Такой комплект — Joint Direct Attack Munition (JDAM) — состоит из крыльев, которые крепятся в средней части бомбы, и хвостового блока, который имеет управляемое оперение, позволяющее бомбе маневрировать.

После официального уведомления у законодателей есть 20 дней на то, чтобы подать резолюцию с возражениями против выполнения сделки, пишет WP. Юридической силы этот документ не имеет.

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