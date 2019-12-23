СМИ узнали подробности решения США заморозить военную помощь Украине

СМИ узнали подробности о решении США заморозить военную помощь Украине. CNN сообщает, что это случилось через полтора часа после телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Издание ссылается на документы и письма, которые опубликовала некоммерческая организация Center for Public Integrity.

Как сообщает CNN, 25 июля после разговора лидеров США и Украины американский сотрудник административно-бюджетного управления Майк Даффи поручил представителям Пентагона заморозить выделение средств. Это произошло спустя 90 минут после разговора двух президентов, но в управлении отрицают связь между этими двумя событиями. Представитель управления Рэйчел Сэммел заявила, что решение о прекращении военной помощи было принято еще 18 июля.

В обнародованных документах также есть информация о том, что Трамп 19 июня интересовался военной помощью Украине после статьи об этом в The Washington Examiner. По его поручении Майк Даффи направил военным запрос о предоставлении более подробной информации.

21 декабря издание The Washington Post написало, что чиновники Белого дома оказали давление на демократов из палаты представителей. По их требованию из пакетов законопроектов была убрана помощью Киеву — планировалось выделить 250 миллионов долларов в течение 45 дней после подписания бюджета.

Как сообщалось, скандальный разговор Трампа и Зеленского стала основанием для процедуры импичмента Трампа. Трамп призывал украинцев начать расследование в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, планирующего участвовать в президентских выборах в 2020 году. 19 декабря палата представителей проголосовала за импичмент, дальнейшее решение должен принять сенат. Сенат контролируют республиканцы, к которым принадлежит и сам Трамп.