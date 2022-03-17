СМИ: в Киеве дети суррогатных матерей не могут попасть к биологическим родителям
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В Киеве подвал Центра суррогатного материнства оборудовали в приют для новорожденных, в котором медсестры ухаживают за ними. На попечении медперсонала находятся более 20 младенцев, сообщает Euronews.

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Биологические родители детей не могут приехать и забрать их, поскольку воздушное пространство Украины закрыто для коммерческих рейсов из-за военных действий.

"Вы должны понять, что это война. Не все могут приехать, все аэропорты закрыты. Поэтому родители просто не могут их забрать", — говорят сотрудники центра.

За новорожденными круглосуточно следят няни и медсестры.

"Мы любим всех малышей. Они становятся частью наших сердец, нашей семьи, и когда родители забирают их, мы плачем", — заявила одна из сотрудниц центра.

Некоторые сотрудники медучреждения покинули Украину со своими семьями в самом начале войны, остальные же решили продолжить работу и позаботиться о новорожденных.

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