СМИ: в Кремле разработан план, по которому Молдова должна стать сателлитом России к 2030 году

Российские власти разработали план, согласно которому Молдова должна попасть в полную зависимость от РФ к окончанию десятилетия. Документ, в котором описаны необходимые для этого шаги, оказался в распоряжении участников журналистского консорциума, куда входят 12 изданий из разных стран.

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В расследовании приняли участие молдавское издание RISE, Delfi.ee, Kyiv Independent, немецкая газета Süddeutsche Zeitung, Yahoo News, российский центр "Досье" и их коллеги из Беларуси, Швеции, Польши и других стран.

Документ, попавший к журналистам, называется "Стратегические цели Российской Федерации в Республике Молдова". В нем описаны "военно-политические", "торгово-экономические" и "гуманитарные" цели Кремля в бывшей советской республике. Например, к 2030 году Москва планировала принудить Кишинев отказаться от интеграции в НАТО и ЕС и вовлечь страну в ОДКБ, ЕАЭС и другие международные организации, в которых главенствует Россия.

Отдельно в документе прописано разрешение спора вокруг непризнанной Приднестровской республики. По задумке Кремля, конфликт предполагалось урегулировать, предоставив региону "особый статус". При этом в Приднестровье остались бы российские войска.

Добиваться поставленных целей российские власти планировали двумя путями. С одной стороны, в планы Кремля входило финансирование пророссийских политиков и активизация пропаганды, в том числе через создание "гражданских" организаций. Одновременно РФ собиралась эксплуатировать зависимость Молдовы от российского импорта, в том числе шантажировать Кишинев прекращением поставок газа.

Согласно документу, Россия не планировала военное вторжение в Молдову.

В феврале журналистский консорциум опубликовал аналогичный документ о "стратегических целях" Кремля в Беларуси. Согласно ему, российские власти планировали полное поглощение соседней страны к 2030 году.