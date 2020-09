СМИ: В Минске похищена лидер протестов Мария Колесникова (дополнено в 13:56)

Белорусские СМИ пишут о возможном похищении члена Координационного совета Марии Колесниковой. Неизвестные в масках утром 7 сентября посадили Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении, утверждает портал Tut.by со ссылкой на очевидицу.

По словам очевидицы, инцидент произошел в начале одиннадцатого утра возле Национального художественного музея в Минске.

"Я ее [Колесникову] видела вживую до этого, поэтому узнала, — рассказала порталу очевидица. — Недалеко от музея я видела припаркованный темный микроавтобус с надписью "Связь" на борту и сзади была марка "Соболь". Я прошла вперед и услышала звук падающего на асфальт телефона, какой-то топот, обернулась и увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Марию в этот микроавтобус, у нее отлетает телефон, один из этих людей телефон поднимает, прыгает в микроавтобус и они уезжают".

Снимать происходившее на телефон девушка не решилась, поскольку находилась слишком близко к неизвестным людям в масках и побоялась, что ее тоже задержат.

Пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков сообщил Tut.by, что Колесникова была в центре города по делам. О ее исчезновении Родненков узнал от Tut.by и стал выяснять, где она находится. Вскоре телефон Родненкова стал недоступен. Сама Колесникова также не отвечает на звонки.

У правоохранительных органов отсутствует информация о задержании Марии Колесниковой и других представителей Координационного совета оппозиции, сообщили в минской милиции РИА "Новости". МВД Беларуси не располагает информацией о задержании трех представителей Координационного совета оппозиции, сообщает "Интерфакс". "Минская милиция ее не задерживала", — цитирует агентство заявление пресс-службы ГУВД Мингорисполкома. Официальный представитель МВД Ольга Чемоданова указала, что на данный момент не может ничего сообщить о предполагаемом задержании Колесниковой.

О происшествии в Минске высказался министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. Он назвал случившееся позором и призвал власти в Минске незамедлительно освободить Колесникову. "Вместо того чтобы вступить в диалог с народом Беларуси, уходящее руководство пытается цинично уничтожить одного за другим. Похищение Колесниковой в центре Минска — позор. Сталинские методы НКВД применяются в Европе в XXI веке", — написал литовский министр в Twitter.

Instead of talking to the people of #Belarus, the outgoing leadership is trying cynically eliminate one by one. The kidnapping of M.Kalesnikava in downtown of #Minsk is a disgrace. Stalinist NKVD methods are being applied in 21st century’s Europe. She must be released immediately